México empata 1-1 ante Perú en el segundo partido de Rafael Márquez

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 29 de Septiembre de 2026 a las 22:43:56

Nueva Jersey, Estados Unidos, 29 de septiembre de 2026.- La Selección Nacional de México empató 1-1 ante Perú este martes en el Sports Illustrated Stadium, en Harrison, Nueva Jersey, como parte de su preparación dentro de la nueva etapa del equipo bajo la dirección técnica de Rafael Márquez.

El encuentro fue el segundo para el Tricolor con Márquez al frente, luego del empate ante Colombia. Para este compromiso, el técnico mexicano modificó por completo su alineación y presentó a 11 jugadores diferentes respecto al partido anterior, con el objetivo de continuar evaluando alternativas para el equipo.

Perú se adelantó en el marcador al minuto 26, cuando Jairo Vélez aprovechó la oportunidad para poner el 1-0. México tuvo que remar contra corriente, pero consiguió reaccionar apenas iniciado el segundo tiempo.

Al minuto 49, Víctor Guzmán apareció para marcar el empate y conseguir su primer gol con la Selección Nacional. La anotación permitió al conjunto mexicano igualar el encuentro y mantener el ritmo de trabajo dentro del proceso que encabeza Márquez.

Durante el partido también ingresaron jugadores como Diego Campillo, Luis Romo, Santiago Giménez, Roberto Alvarado y Hugo Camberos, entre otros, como parte de la rotación implementada por el cuerpo técnico.

El duelo ante Perú forma parte de una serie de cuatro partidos de preparación que México disputará durante las Fechas FIFA de septiembre y octubre. Con dos encuentros disputados en esta nueva etapa, el Tricolor continúa probando jugadores y buscando definir las opciones con las que afrontará sus próximos compromisos internacionales.