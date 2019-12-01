México cae ante Chile y cierra la Fecha FIFA sin victorias

México cae ante Chile y cierra la Fecha FIFA sin victorias
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 6 de Octubre de 2026 a las 23:01:08
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Los Ángeles, California, 6 de octubre de 2026.- La Selección Mexicana cerró la Fecha FIFA con una derrota de 2-0 ante Chile en el Memorial Coliseum de Los Ángeles, resultado que hizo complicado el inicio de Rafael Márquez como director técnico del Tricolor.

Después de un primer tiempo sin goles, la selección chilena encontró los espacios necesarios en la segunda mitad para inclinar el partido a su favor. Maximiliano Gutiérrez abrió el marcador al minuto 54, mientras que Vicente Pizarro amplió la ventaja diez minutos después para sentenciar el encuentro. 

México intentó reaccionar con modificaciones en su alineación, pero no logró convertir sus oportunidades en goles y terminó nuevamente con dificultades para generar peligro frente al arco rival. El conjunto nacional tuvo mayor posesión y llegó en varias ocasiones, aunque Chile fue más efectivo en sus aproximaciones. 

Con este resultado, el Tricolor concluyó la Fecha FIFA con dos empates y dos derrotas bajo el mando de Márquez, luego de igualar ante Colombia y Perú y caer frente a Estados Unidos y Chile. El equipo mexicano ahora deberá preparar sus próximos compromisos de la Nations League de Concacaf, donde enfrentará a Jamaica en los cuartos de final. 

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