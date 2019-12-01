México cae 3-0 ante Estados Unidos en el Clásico de Concacaf

México cae 3-0 ante Estados Unidos en el Clásico de Concacaf
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 3 de Octubre de 2026 a las 22:33:31
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Glendale, Arizona, 3 de octubre de 2026.- La Selección Mexicana sufrió su primera derrota bajo la dirección de Rafael Márquez al caer 3-0 ante Estados Unidos, en un partido amistoso disputado este sábado en el State Farm Stadium.

El conjunto estadounidense tomó la ventaja antes del descanso y aprovechó los errores defensivos del Tricolor para ampliar la diferencia en la segunda mitad. México intentó reaccionar, pero tuvo dificultades para generar peligro constante frente al arco rival.

Estados Unidos aumentó su ventaja en el complemento y terminó por sentenciar el encuentro con un tercer tanto, ante un equipo mexicano que no encontró la respuesta necesaria para meterse nuevamente en el partido.

Con este resultado, Rafael Márquez continúa sin conseguir una victoria en sus primeros partidos al frente de la Selección Mexicana. El equipo había empatado 1-1 ante Colombia y Perú en sus dos compromisos anteriores.

El Tricolor cerrará esta Fecha FIFA el próximo 6 de octubre, cuando se enfrente a Chile en Los Ángeles, California.

Más información de la categoria
Descarrilamiento de tren en Tonila deja dos elementos de la Guardia Nacional sin vida
Explosión de pirotecnia durante cabalgata en Temascaltepec deja una mujer sin vida
Detienen a cuatro mujeres por presunto secuestro exprés y extorsión en Morelia
Ataque armado en Uruapan deja una víctima mortal y una mujer lesionada
Más información de la categoria
Descarrilamiento de tren en Tonila deja dos elementos de la Guardia Nacional sin vida
Treinta y seis balazos, 7 víctimas y ni una palabra de Carlos Soto: el “Buen Gobierno” desaparece mientras Zamora, Michoacán, se desangra
El militar que desapareció con los 43 de Ayotzinapa: el enigma de Julio César López Patolzin que sigue golpeando al Ejército
Morena debe seguir siendo el instrumento del pueblo para transformar a México: Torres Piña