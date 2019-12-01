Más de un millón de personas celebraron en calles de CDMX el pase de México a octavos de final

Más de un millón de personas celebraron en calles de CDMX el pase de México a octavos de final
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 1 de Julio de 2026 a las 09:00:27
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Ciudad de México, a 1 de julio 2026.- La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada Molina informó que más de un millón de personas salieron a las calles de la capital para celebrar el triunfo de la Selección Mexicana ante su similar de Ecuador, el pasado 30 de junio.

A través de redes sociales, la mandataria capitalina destacó que incluso horas antes del partido, los aficionados abarrotaron el Zócalo y Paseo de la Reforma.

Por las calles de la megalópolis las personas abarrotaron las sedes habilitadas por el gobierno local para observar el encuentro y posteriormente celebrar el pase a los octavos de final de la justa mundialista.

México derrotó por marcador de 2 a 0 a los ecuatorianos, lo que significó el primer triunfo en fase eliminatoria en 40 años, cuando el torneo internacional también se celebró en territorio nacional.

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