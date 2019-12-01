Más de 300 personas participaron en la carrera en favor de la reinserción social en Morelia 

Morelia, Michoacán, 15 de febrero de 2026.- Más de 300 personas se sumaron a la primera carrera con causa en favor de las personas privadas de la libertad en los 11 Centros Penitenciarios de la entidad.

Durante el recorrido por las avenidas Madero y Acueducto, las y los participantes completaron distancias de 3 y 5 kilómetros, ya fuera corriendo, trotando o caminando; algunas personas lo hicieron acompañadas de sus bebés en carriolas y sus mascotas, para finalmente recibir una medalla simbólica al llegar a la meta.

El evento contó con la presencia de Andrea Janet Serda Hernández, secretaria del Bienestar, en representación del gobernador Alfredo Ramírez Bedolla; estuvo acompañada por el coordinador del Sistema Penitenciario, Elías Sánchez García, y el director de la Comisión Estatal de Cultura Física y Deporte (Cecufid), Raúl Morón Vidal, así como funcionarios de diversas instituciones y autoridades de los centros penitenciarios del estado.

Asimismo, se instaló un stand en el que las y los asistentes pudieron adquirir productos artesanales elaborados por personas privadas de la libertad. El evento contó con la presencia de paramédicos y dos ambulancias, una de cuidados intensivos y otra de urgencias básicas, una unidad de transporte y un camión de bomberos. Al final de la carrera, la Unidad Interna de Protección Civil y Bomberos de la Coordinación del Sistema Penitenciario reportó un saldo blanco.

Se destacó también el recorrido de elementos caninos del K9 de la Policía Procesal, los cuales interactuaron con las familias participantes en la carrera.

Con estas acciones, el Gobierno de Michoacán reconoce a la reinserción social como parte fundamental del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, por ello, los productos recaudados beneficiarán directamente a internas e internos que viven en condiciones de vulnerabilidad, ya sea por no recibir visitas familiares, por su edad avanzada o por padecer enfermedades crónico-degenerativas o alguna discapacidad.