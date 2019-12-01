Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 20 de Octubre de 2026 a las 22:45:49

Manchester, Inglaterra, 20 de octubre de 2026.- El Manchester City podría enfrentar una de las sanciones más severas de su historia, luego de ser declarado culpable de 114 cargos relacionados con el incumplimiento de las reglas financieras de la Premier League entre 2009 y 2018.

De acuerdo con el diario británico Daily Mail, el castigo podría incluir una fuerte reducción de puntos que provocaría el descenso del Manchester City a la Championship, la Segunda División inglesa, además de una multa millonaria.

El equipo también podría recibir otra reducción de puntos para dificultar su regreso a la máxima categoría durante una temporada más. Según el medio, no se contempla expulsar directamente al club de la Premier League.

Desde que se dieron a conocer los cargos, el club ha esperado la decisión sobre el castigo. Mientras tanto, dirigentes de la Premier League han presionado para que se anuncie antes de que se conozca el resultado de la apelación presentada por el equipo.

Hasta el momento, la sanción definitiva no ha sido anunciada.