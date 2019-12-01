Malagón viaja a Guadalajara para ser intervenido quirúrgicamente por su lesión

Guadalajara, Jalisco, a 11 de marzo de 2026.- La carrera del portero mexicano Luis Ángel Malagón enfrenta uno de sus momentos más delicados luego de confirmarse que deberá someterse a una intervención quirúrgica para reparar una lesión en el tendón de Aquiles, lo que pone en pausa su actividad profesional y genera incertidumbre rumbo al proceso de selección para el Mundial de 2026.

El guardameta de Club América ya se encuentra en Guadalajara, Jalisco, donde este jueves será intervenido quirúrgicamente tras sufrir una lesión durante el partido de ida de los octavos de final de la Concacaf Champions Cup frente al Philadelphia Union.

La noche del pasado martes resultó complicada para el arquero mexicano, ya que la lesión no solo lo obligó a abandonar el encuentro, sino que también encendió las alarmas sobre su futuro cercano, particularmente en relación con sus aspiraciones de formar parte de la Selección Mexicana de Fútbol de cara a la Copa Mundial de la FIFA 2026.

El club capitalino confirmó posteriormente que Malagón sufrió una rotura en el tendón de Aquiles, aunque en su comunicado oficial no detalló la magnitud exacta del daño. No obstante, fuentes cercanas al equipo indicaron que se trataría de una rotura parcial.

De acuerdo con estimaciones médicas, el tiempo de recuperación podría extenderse al menos cuatro meses, aunque la intervención quirúrgica podría favorecer una rehabilitación más rápida. La operación se realizará en el centro especializado Medyarthros, reconocido por utilizar tecnología avanzada y procedimientos de cirugía robótica.

Mientras avanza su proceso médico, el arquero de 29 años quedará fuera de la próxima actividad del combinado nacional, que tiene programados encuentros amistosos ante Selección de fútbol de Portugal el 28 de marzo, en la reinauguración del Estadio Azteca, y frente a Selección de fútbol de Bélgica el 31 de marzo en Chicago.

