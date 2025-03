Los Leones Negros le endilgaron su sexta derrota al Atlético Morelia

Morelia, Michoacán, 21 de marzo del 2025.- Volvió a perder el Atlético Morelia de José Luis Higuera e Ignacio Castro. Bueno, eso ya no es novedad en este Clausura 2025 de la Liga de Expansión, porque de 10 partidos jugados suma 6 derrotas, lo que por sí solo habla de un pésimo torneo. Y no, no jugó mal ante los Leones Negros en el Estadio Jalisco, no, pero salió con la pólvora mojada, por eso desperdició claras opciones de gol que generó y cayó 2-1 en partido de la Jornada 11. Los goles de la victoria los hicieron Edson Torres al 32’ y Joel Pérez al 82’; descontó Junior Maleck al 90+1’. Jaziel Martínez de los Canarios se hizo expulsar por patada al 87’)

Fue un partido intenso, eso sí, con acometidas hacia las dos porterías. Leones Negros se vio muy bien por lapsos y el Atlético Morelia no desentonó, pero en un tiro de castigo se durmió porque nadie cubrió el balón y cuando el guardameta Santiago Ramírez acomodaba su barrera se avivó Edson Torres y anotó, gol de primero de primaria a un equipo que se dice profesional. Una Anotación que hay que cargársela al entrenador español que no les ha enseñado a sus dirigidos que no deben descuidar el esférico en tiro de castigo.

El partido continuó con buen ritmo e intervenciones acertadas de los dos guardametas.

El Monarcas del Atlético Morelia no bajó la guardia en momento alguno e hilvanó jugadas de buena arquitectura, pero falló una, otra y otra vez frente a la portería defendida por Felipe López. Fallas que a la postre le costarían los tres puntos. Fue hasta el minuto 82’ que Jesús Ocejo proyectó a Joel Pérez, quien ante la salida de Santiago Ramírez tocó suave, por arriba, e hizo el segundo en la frente.

Los Canarios insistieron, buscaron por uno y otro lado y al final tendrían su recompensa, pero ya era demasiado tarde para emparejar la comaleada. Polydoro remató de cabeza al poste derecho defendido por Felipe López, el rebote lo tomó Junior Maleck para hacer el del descuento en tiempo de reposición. Así, con esa victoria, Leones Negros se afianzó en el tercer sitio de la Tabla General con 23 anotaciones. El Atlético Morelia se quedó decima segunda posición con solo 12 unidades de 30 disputadas y un golaveraje de -5 por sus 11 anotaciones realizadas y 16 recibidas.

Pésimos números del Atlético Morelia, sí, muy malos porque no le alcanzan ni para la mediocridad y todo parece que seguirá arrastrando la cobija y ensuciando el apellido. En la Jornada 12 visitará al Correcaminos, equipo que ocupa la séptima posición con sus 15 puntos, producto de 4 ganados, 3 empatados y 4 perdidos, 15 goles a favor y 17 en contra para un -2. La UdeG visitará a La Paz, conjunto que es subcolero con solo 5 unidades. Así sea.

LEONES NEGROS: Felipe López, Jonathan Sánchez, Arturo Ledezma, Ulises Torres (Olaf González, 79’), Alejandro Bravo (Bryan Flores, 68’), Alejandro Organista, Jahaziel Marchand, Edson Rivera (Luis Flores, 46’), Carlos Fierro (Joel Pérez, 79’), Edson Torres y Jesús Ocejo. D.T: Alfonso Sosa.

ATLÉTICO MORELIA: Santiago Ramírez, Daniel Parra, Juan García, Brayton Vázquez, Walter Ortega, Edgar Martínez (Laerte Polydoro, 79’), Francisco Figueroa (Mauro Nambo, 58´), Josué Domínguez (Jaziel Martínez, 69’), Raúl Torres, Paulo Romero (Omar Islas, 58’) y Christopher Trejo (Junior Maleck, 79’). D.T: Ignacio Castro.