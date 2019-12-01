Los Ángeles Azules y Belinda lanzan “Por Ella”, tema rumbo al Mundial 2026

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 17 de Abril de 2026 a las 11:24:52

Ciudad de México, 17 de abril del 2026.- La agrupación Los Ángeles Azules y la cantante Belinda presentaron su nueva colaboración titulada “Por Ella”, una canción que formará parte del álbum oficial de la Copa Mundial de la FIFA 2026.

El lanzamiento marca el reencuentro musical entre ambos artistas, luego del éxito que alcanzaron con “Amor a primera vista”, tema que acumuló millones de reproducciones en plataformas digitales. En esta ocasión, se suman a un proyecto ligado a uno de los eventos deportivos más importantes a nivel mundial.

La canción fue producida bajo la dirección ejecutiva de Tainy y cuenta con la participación en la composición de Horacio Palencia, Diego Bollella, Elías Mejía y la propia Belinda. El tema busca destacar por su identidad mexicana, combinando el estilo característico de la cumbia con elementos inspirados en la pasión futbolera.

En su letra, “Por Ella” incluye referencias a la emoción de los estadios, los cánticos de la afición y la intensidad de los partidos, con alusiones a momentos clave como los goles en los últimos minutos.

Belinda expresó que formar parte de este proyecto representa un momento significativo en su carrera, al vincular su música con un evento de alcance global que tendrá como una de sus sedes a México. Por su parte, Los Ángeles Azules señalaron que la canción refleja orgullo y entusiasmo por representar al país en el contexto del Mundial.

Con este lanzamiento, ambos artistas apuestan por conectar con el público a través de una propuesta que mezcla música popular y la emoción del futbol en un escenario internacional.