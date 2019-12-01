Logran segundo triunfo al hilo en la TDP las Chicas del Atlético Morelia UMSNH

Uruapan, Michoacán, a 12 de octubre de 2025.- En la Perla del Cupatitzio, las Zorros del Atlético Morelia se impusieron en calidad de visitantes a las Halcones de Uruapan por 1-2- El conjunto local se puso arriba en el marcador de manera fortuita al minuto 10, en virtud de que Cindy Chávez intentó centro al área grande desde su sector derecho, sin embargo, la buena fortuna para ella le salió a la portería y aunque Joseline Alvarado manoteó no pudo evitar la caída de su marco.

La lucha se tornó sorda, correosa y, hasta, ríspida, pero al minuto 22’ surgió la genialidad de Yaretzi Adriana Ramírez quien, como igual como lo hizo ante Lobos ULMX de Celaya, recibió en media cancha, dejó viendo visiones a las defensas, penetró como bólido rumbo al arco, entró al área grande y tocó de derecha al fondo de la red para la igualada transitoria. Después, al 39’ Evelin Chantal Yépez Calderón jaló del gatillo de 30 metros de distancia y sacó cañonazo que la guardameta Kalia Jones alcanzó a tocar, sin que pudiera evitar la voltereta nicolaíta.

Justo es decir que un minuto antes del golazo del empate logrado por Yaretzi Adriana Ramírez, la atacante uruapense Yadira Chávez metió cabezazo al poste defendido por Joseline Alvarado y, segundos después, nuevamente mandó cabezazo que, para su mala suerte, le salió por encima del travesaño. Sin embargo, como las nicolaítas tienen temple de acero y cuentan con una defensa férrea comandada por Kenia Guadalupe Pérez, se sobrepusieron al asedio de las subcampeonas vigentes de la Liga de la Tercera División Profesional (TDP).

Para la parte complementaria las Halcones de Uruapan salieron con el cuchillo entre los dientes y la espada desenvainada en busca del gol del empate y aunque las universitarias no tuvieron una media cancha que le cambiara el rumbo al partido, sí contaron con zagueras que soportaron el temporal, no les dieron libertades a las incisivas atacantes de allá donde “El Rio Canta” y se cultiva un exquisito café, antes bien impusieron su calidad y su claridad de pensamiento estratégico.

Así, con goles de Adriana Ramírez y Evelin Yépez Calderón, igual que en el partido de la Jornada Uno, el equipo de las Zorros del Atlético Morelia Universidad Michoacana ligaron su segundo triunfo consecutivo en el exigente Grupo 5 de la Tercera División Profesional, por lo que en el renglón de goleo las mencionadas jugadoras de la Casa de Hidalgo llevan dos anotaciones en su cuenta personal cada una.

Atlético Morelia UMSNH se mantiene invicto con dos victorias, 4 goles en su favor y 1 en contra para un más 3 en el golaveraje, mientras que las subcampeonas vigentes Halcones de Uruapan se quedan con 3 unidades. Las nicolaítas recibirán en la Jornada 3 a las líderes del grupo, Deportivo Zamora FC Femenil, el próximo viernes 17 de octubre en el magnífico escenario que es el Estadio Universitario (le falta nombre) de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH) a las 15:00 horas (3 de la tarde). Así sea.

El conjunto universitario, dirigido por Francisco Farfán Reyes, inició con la oncena siguiente: Joseline Alvarado, Kenia Pérez, Evelin España, Athziry Vadillo, María Fernanda Castillo, Aixa Gutiérrez, Evelin Yépez Calderón, Naomi Poleth Rodríguez, Itzel Alcantar, Adriana Ramírez y Alexa Villalobos. Como se puede apreciar hay 2 modificaciones con respecto al cuadro titular de su debut, en virtud de que Naomi Poleth Rodríguez Tomó el lugar de Frida Kamila Medina, quien salió lesionada el sábado anterior en partido de Semifinal de la Liga Municipal de Futbol Amateur Morelia, donde, también se lesionó Vania Delgado, quien fue sustituida por Itzel Alcantar. Así sea.