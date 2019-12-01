Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 26 de Noviembre de 2026 a las 16:01:47

Morelia, Michoacán, 26 de noviembre de 2026.- La Secretaría de Seguridad Pública (SSP) desplegará un operativo con agrupamientos especializados de la Guardia Civil este sábado 28 de noviembre en el Estadio Morelos, para garantizar el orden y la tranquilidad de las familias que asistan a la transmisión en vivo de la final entre Atlético Morelia y Atlético La Paz.

El dispositivo contará con elementos de Seguridad Vial, unidades caninas (K9), agrupamiento montado y personal operativo, quienes realizarán labores de vigilancia, prevención y proximidad social en los accesos, estacionamientos y alrededores del inmueble.

En materia de movilidad, la SSP informa que la circulación vehicular se mantendrá en su sentido habitual, sin modificaciones en las vialidades aledañas al recinto, con el propósito de facilitar el tránsito de automovilistas y aficionados.

Para el ingreso al estadio, estarán habilitados los accesos correspondientes a las mallas 1, 3 y 6, por lo que se recomienda a las y los asistentes identificar previamente su punto de entrada y acudir con anticipación para evitar contratiempos.

Asimismo, agentes de Seguridad Vial mantendrán presencia en puntos estratégicos para agilizar la circulación, orientar a conductores y peatones, así como prevenir incidentes antes, durante y después de la transmisión del encuentro deportivo.

La SSP recuerda a la ciudadanía que las puertas abrirán a partir de las 17:00 horas y el acceso será gratuito. Además, invita a respetar los señalamientos viales, atender las indicaciones del personal operativo y evitar estacionarse en lugares prohibidos.