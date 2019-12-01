Lionel Messi se despide de la Selección Argentina ante un Estadio Monumental lleno

Buenos Aires, Argentina, 6 de octubre de 2026.- Lionel Messi cerró su etapa con la Selección Argentina frente a miles de aficionados que llenaron el Estadio Monumental para acompañarlo en su último encuentro internacional con la camiseta albiceleste, en un partido amistoso ante Benín.

La jornada estuvo llena de homenajes al capitán argentino. Después del encuentro, Messi recibió el reconocimiento de sus compañeros, integrantes del equipo rival y el cuerpo arbitral, mientras desde las gradas los aficionados coreaban su nombre. La celebración también incluyó fuegos artificiales y un espectáculo de drones que proyectó distintas imágenes relacionadas con el futbolista sobre el cielo de Buenos Aires.

Con este partido, el delantero alcanzó los 208 encuentros internacionales y 126 goles con Argentina, cifras que lo mantienen como el jugador con más apariciones y anotaciones en la historia de la selección.

Messi pone fin a una trayectoria de más de dos décadas con el combinado nacional, periodo en el que consiguió algunos de los títulos más importantes de su carrera: la Copa América de 2021, el Mundial de Qatar 2022 y la Copa América de 2024.

El número 10 deja así la selección después de una extensa etapa en la que pasó de ser una de las principales figuras del equipo a convertirse en su capitán. Su último partido internacional terminó acompañado por el reconocimiento de los aficionados argentinos, quienes acudieron al Monumental para despedirlo.