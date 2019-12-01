Liga MX: Estos son los partidos que se disputarán este sábado en la Jornada 16 del Apertura 2026

Liga MX: Estos son los partidos que se disputarán este sábado en la Jornada 16 del Apertura 2026
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 7 de Noviembre de 2026 a las 16:40:47
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Ciudad de México, 7 de noviembre de 2026.- La actividad de la Jornada 16 del torneo Apertura 2026 de la Liga MX continuará este sábado 7 de noviembre con cuatro encuentros, entre los que destaca el Clásico Capitalino entre Pumas y América.

La jornada sabatina comenzará a las 17:00 horas con el partido entre Atlas y Pachuca, que se enfrentarán en el Estadio Jalisco. El encuentro podrá seguirse a través de ViX Premium.

Más tarde, a las 19:00 horas, se disputarán dos compromisos de manera simultánea. Tigres recibirá a Cruz Azul en el Estadio Universitario, mientras que Toluca hará lo propio ante Monterrey en el Estadio Nemesio Diez.

El primer encuentro tendrá transmisión por Azteca 7, FOX y FOX One; mientras que el duelo entre Diablos Rojos y Rayados podrá verse por Canal 5, TUDN y ViX Premium.

Para cerrar la actividad del sábado, Pumas y América se enfrentarán a las 21:10 horas en el Estadio Olímpico Universitario, en una nueva edición del Clásico Capitalino. La transmisión estará disponible por Canal 5, TUDN y ViX Premium.

Cabe señalar que esta corresponde a la penúltima jornada de la fase regular del Apertura 2026, por lo que los equipos buscarán sumar puntos importantes en la recta final del campeonato.

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