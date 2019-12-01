Las líderes del Deportivo Zamora FC Femenil visitan hoy al sublíder Atlético Morelia UMSNH en CU

Morelia, Michoacán, 17 de octubre del 2025.- Este viernes, en el Estadio Universitario (CU) de la capital michoacana, se dará un agarrón en la cima de la Tabla General de Clasificación del Grupo 5 de la Rama Femenil de la Tercera División Profesional (TDP), toda vez que el líder general, Deportivo Zamora FC, visitará al sublíder Atlético Morelia Universidad Michoacana (AT UMSNH) en partido correspondiente a la Jornada 3, por lo que se antoja un encuentro sumamente disputado de principio a fin de la contienda.

Será un enfrentamiento de los únicos equipos invictos del Grupo 5 de la TDP, habida cuenta que las chongueras zamoranas vienes de vencer a domicilio a Cajeteras de Celaya por 0-8 y, en la Perla del Duero dieron cuenta de Santa Ana del Conde por 2-1. A su vez, el conjunto nicolaíta derrotó en su cancha de CU a las Lobos ULMX 2-0 y, el domingo anterior, fue a la Perla del Cupatitzio por una victoria de 1-2 sobre las aguacateras Halcones Futbol Club Femenil.

Las zamoranas dominan la clasificación con sus dos triunfos, 6 puntos, 11 goles a favor, 1 en contra y un golaveraje de más 11, lo que a todas luces lo muestra como un equipo muy equilibrado, por su férrea línea defensiva y su ataque demoledor. En segundo lugar encontramos al conjunto universitario, el que, dirigido por Francisco Farfán Reyes, ocupa el subliderato con 6 puntos, pero una diferencia de más 3 en el goleo.

El partido entre Atlético Morelia UMSNH y el Deportivo Zamora FC Femenil está marcado para iniciar en punto de las 15:00 horas (3 de la tarde) de este viernes 17 de octubre del fugaz 2025. Después, a las 18:00 horas, en el mismo escenario de Nuestra Máxima Casa de Estudios, el equipo varonil que dirige Gustavo Farías recibirá a la oncena de La Piedad Imperial, en choque correspondiente a la Jornada 4 del Grupo 11 de la TDP. La oferta es atractiva, el paquete bueno y la entrada gratis. Así sea.