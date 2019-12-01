La Selección Mexicana vuelve a Querétaro: inicia el camino rumbo al Mundial 2026

Querétaro, Querétaro, 16 de diciembre del 2025.- En rueda de prensa, representantes de la Federación Mexicana de Fútbol (FMF), gobierno del estado y municipio de Querétaro, dieron a conocer que la Selección Mayor, sostendrá un encuentro ante su similar de Islandia en el Estadio Corregidora, el próximo 25 de febrero, como parte de su preparación rumbo a la Copa del Mundo 2026.

A decir del gobernador, Mauricio Kuri González, Querétaro es referente a nivel nacional e internacional, por lo que agradeció poder contar con un partido de preparación de la Selección Mexicana; asimismo, dijo confiar en que esta será la primera de varias actividades de cara a la justa mundialista.

“La fiesta del Mundial ya está a la vuelta de la esquina, recibir aquí a nuestra Selección es un honor y un orgullo recibirlos aquí en Querétaro, un lugar de gente buena, trabajadora, que generalmente siempre damos muy buenas noticias, y somos ejemplo nacional en casi todo y espero que ahora que venga Islandia nos la pasemos bien, disfrutemos mucho”, manifestó.

En su intervención, el presidente ejecutivo de la FMF, Ivar Sisniega, señaló que este encuentro será el primer partido de México en territorio nacional, de cara al Mundial 2026, lo que representa la décima visita de la Selección a suelo queretano; destacó que los boletos saldrán a la venta en las primeras semanas de enero.

“Un estadio donde hemos tenido buenos resultados y donde esperamos tener un gran apoyo de la afición, estamos contentos de regresar a Querétaro; el primer partido de la Selección se jugó en 1985, precisamente antes de la Copa del Mundo de 1986, a lo mejor es buena suerte, esperamos que lo sea”, expresó.

En el mismo tenor, señaló que antes de dicho partido, la Selección tendrá dos enfrentamientos, el 22 de enero contra Panamá, en dicha ciudad y el 25 de enero frente a Bolivia, en Santa Cruz, Bolivia, esto a petición del director técnico, Javier Aguirre, para poder definir a los convocados para la Copa del Mundo.

Asimismo, el director deportivo de la Selección Nacional Mayor Varonil, Duilio Davino, señaló que estos partidos no contarán con los seleccionados que militan en Europa, sin embargo, dijo, representa una ventana para que los jugadores de la liga local puedan mostrarse. Agregó que se eligió Querétaro para el juego contra Islandia, por lo que representa el fútbol para la entidad y agradeció a las y los involucrados para poder concretar este duelo.

De la misma forma, el presidente municipal, Felifer Macías, aseguró que es un orgullo que después de 11 años el combinado mexicano regrese a Querétaro señaló que la ciudad está lista para albergar este partido, además de que cuenta con las instalaciones e infraestructura necesaria para recibir a cualquier Selección del mundo.

“Compartir esta gran noticia con muchísima alegría a todas las familias, a todos los niños, a todos los jóvenes que les va a generar bastante emoción recibir a nuestra selección mexicana y que una vez más el fútbol, el deporte y la convivencia familiar sea algo que distingue a Querétaro. Y que como lo hemos venido diciendo a lo largo de los meses, hoy por hoy Querétaro es líder en este país, es líder de seguridad, en economía, en prosperidad y también desde este campo, desde este majestuoso estadio Corregidora, decimos de manera muy clara, Querétaro está a nivel mundial”, destacó.

Por último, el propietario de Gallos Blancos de Querétaro, Marc Spiegel, aseguró sentirse honrado por poder contar con un partido de preparación de la Selección, motivo por el cual agradeció a la FMF, así como a las autoridades estatales y municipales, por confiar en el Club para realizar esta actividad en un año importante, por lo que aseguró que no defraudarán y se tendrá un evento a la altura que la ocasión demanda.