La problemática del Atlético Morelia no pasa por el renglón de entrenadores

Morelia, Michoacán, a 6 de octubre 2025.- Los números del Atlético Morelia no son nada buenos en sus cinco años en la Expansión y, lo peor, es que cada vez son más malos, sin embargo, sus dueños y directivos le apuestan más a crear cortinas de humo que a solucionar de raíz el problema, será porque es más conveniente tenerlo donde lo tienen que pujar en realidad para meterlo a Primera División, porque allá los costos son sumamente elevados y no hay suficiente afición de estadio para sostenerlo.

Hoy mismo viene de su cuarta derrota de nueve partidos jugados, de los que solamente ha ganado 3. Es uno de los peores visitantes, no ha ganado en casa ajena, ha pedido 3 y tiene 2 empatados, le han metido la friolera de 14 goles y tan solo ha anotado 5, por lo que tiene un golaveraje de -9. Ocupa la posición 11 de 15 plazas, es decir que está por debajo de la mediocridad y, su directiva y sus dueños, a lo único que atinan es a correr al entrenador Gilberto Adame.

Pero no, esa no es la solución, porque ese no es el problema, prueba de ello es que, en la corta vida de este nuevo Atlético Morelia, que no rebasa los 5 años de existencia, sin más historia que la de su mal paso por la Liga de Expansión, ya que nunca ha jugado en el Máximo Circuito por más que sus dueños quieran hacer creer lo contrario, habida cuenta que este es un equipo que primero fue Coras, luego Cañeros y hoy es Canarios (CCC), y ya lleva 9 entrenadores, a saber:

Ricardo Valiño, Gabriel Pereyra, Carlos Adrián Morales, Israel Hernández Pat, Roberto Muñoz, Norberto Scoponi, Mario García Covalles, Nacho Castro y Gilberto Adame y, de ellos, solamente Ricardo Valiño pudo levantar el trofeo de campeón del paupérrimo torneo. Y no es que hayan sido malos, puesto que hasta trajeron al supuesto mejor director técnico de la categoría, al más ganador, es decir al Cantinflas García, y tampoco pudo.

Entonces el problema no pasa por allí sino por otros factores de suma importancia, uno de ellos, tal vez el más importante, el de la falta de buenos futbolistas experimentados, una fortaleza de jóvenes en franca evolución y, además, un buen semillero de jugadores novatos, porque lo que es de sus fuerzas básicas no ha salido ninguno con espolones para gallo, o al menos no le han dado continuidad en sus filas, los únicos de gran categoría que tienen provienen de la UMSNH y Aguacateros, pero no jalan más de esas instituciones y no les dan suficientes minutos.

Cada torneo traen nuevo entrenador y cada vez regresan 9 o 10 elementos de cancha que estaban de prestado, es decir que no tiene una base sólida importante y se viste con ropa de otros, por lo que no le puede dar continuidad a un cuadro y, así, imposible para cualquier entrenador dar resultados favorables a la velocidad que los quieren sus dueños y directivos, porque apenas se empieza a consolidad un cuadro cuando ¡Pum! a entregar los que se tienen y que vengan más.

Así que, si la inercia sigue siendo la misma, venga el entrenador que venga, muy pronto se irá porque no encontrará materia prima adecuada para convertir a Atlético Morelia en un cuadro realmente grande y ganador en una liga que, en honor a la verdad, es de mediocre para abajo, aunque se diga lo contrario, habida cuenta que en ella hasta el Tepatitlán ha sido campeón, siendo que llegó por invitación con calidad de la pomposamente llamada Liga Premier.

En suma, el problema del nuevo, cinco añero, Atlético Morelia, no es complejo, es simple y de fácil solución. Bueno, fácil no, porque sus directivos y dueños han dejado ver que no quieren tomar al toro por los cuernos y, antes mal, azuzan cortinas de humo y, casi siempre, recurriendo a un sentimentalismo de una afición que se autodenomina como fiel porque “estamos en las buenas y en las malas con el equipo”, lo que traducido a buen mexicano significa que no exige y acepta lo que se le entregue, aunque sea un cuadro que navega en aguas de muy bajo nivel. Ni modo, y… Así sea.

