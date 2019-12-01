La nicolaita Adriana Ramírez, lideresa nacional de goleo de la TDP Femenil; impone nuevo récord

La nicolaita Adriana Ramírez, lideresa nacional de goleo de la TDP Femenil; impone nuevo récord
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 28 de Marzo de 2026 a las 12:16:23
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Morelia, Michoacán, a 28 de marzo de 2026. - La delantera del Atlético Morelia-Universidad Michoacana Femenil, Adriana Ramírez, se corona como la mejor goleadora a nivel nacional de la Liga de Tercera División Profesional (TDP) Femenil, imponiendo una nueva marca de goleo al anotar 23 tantos y superar los 22 que había logrado Ámbar González, quien era jugadora de C.H. Fútbol Club. 

Ramírez Cruz disputó un total de 15 partidos en la fase regular, en los que acumuló 1,350 minutos, y con sus 23 festejos prácticamente se consagró campeona de goleo del Grupo 5. 

La estudiante de la maestría en Contabilidad en la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH) externó su felicidad por este logro. “Me siento muy contenta de haber puesto un nuevo récord en la Liga TDP Femenil con esos 23 goles, estoy agradecida con mi equipo y con el 'profe' Farfán, creo que este es el resultado de todo el esfuerzo que he trabajado”, compartió ‘Adri’. 

Además, la delantera nicolaita manifestó su satisfacción por ayudar al Atlético Morelia-UMSNH Femenil a firmar una buena temporada de debut en la Liga TDP, luego de cerrar como sublíder del sector y asegurar su calificación a la liguilla. 

“Estoy contenta también con los resultados del conjunto, lo hemos venido trabajando como equipo y vamos por más”, concluyó Adriana Ramírez.

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