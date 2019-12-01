La mexicana Gabriela Rodríguez se ubica entre las mejores del mundo en tiro deportivo

La mexicana Gabriela Rodríguez se ubica entre las mejores del mundo en tiro deportivo
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 11 de Marzo de 2026 a las 22:51:49
Ciudad de México, 11 de marzo de 2026.- La tiradora olímpica mexicana Gabriela Rodríguez se colocó entre las mejores del mundo en la modalidad de Skeet, al ubicarse en el segundo lugar del ranking mundial de la Federación Internacional de Tiro Deportivo (ISSF) correspondiente al mes de marzo.

Rodríguez suma 5,025 puntos en la clasificación internacional, lo que la posiciona como una de las atletas más destacadas del tiro deportivo a nivel global y la consolida como una de las principales representantes de México en esta disciplina.

La clasificación publicada por la ISSF reúne a las mejores tiradoras del circuito internacional, tomando en cuenta los resultados obtenidos en competencias oficiales del calendario mundial.

Con este resultado, Gabriela Rodríguez reafirma su presencia en la élite del tiro deportivo internacional, manteniéndose como una de las principales cartas mexicanas rumbo a futuras competencias internacionales.

