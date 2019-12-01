La Fórmula 1 dejará ganancias por más de 20 mil millones de pesos en la CDMX

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 24 de Octubre de 2025 a las 07:29:26

Ciudad de México, a 24 de octubre 2025.- El Gran Premio de la Fórmula 1 que se disputará entre el 24 y el 26 de octubre en la Ciudad de México, dejará ganancias por más de 20 mil millones de pesos, según informó la jefa de Gobierno capitalino, Clara Brugada Molina.

Asimismo, la gobernante comentó que con motivo del evento deportivo se espera una ocupación hotelera por encima del 90 por ciento y la creación de casi 9 mil empleos.

“Esta décima edición del Gran Premio de México romperá récord en turismo, en economía y empleos. Esperamos una derrama (ganancia) económica que va a alcanzar los 20 mil millones de pesos, una ocupación hotelera de casi el 90 por ciento y se generarán casi 9 mil empleos solo para estos tres días”, afirmó Brugada Molina.

Lo anterior lo dio a conocer durante su participación en la inauguración de los Pabellones de la Ciudad de México en el Autódromo Hermanos Rodríguez.

“Esta exposición es un espacio temático que muestra al mundo lo que es esta ciudad. En ella enmarcamos los 700 años de la fundación de México-Tenochtitlan; hacemos un recorrido por el tradicional Día de Muertos y lo que esta ciudad está preparando para la Copa del Mundo 2026”, señaló la jefa de Gobierno.

Por último, Clara Brugada aseguró que la Ciudad de México es “la capital de los eventos deportivos de talla mundial”.

“La Ciudad de México es la capital de los eventos deportivos de talla mundial. Es campeona porque cada uno de los eventos internacionales se hacen bien y los participantes y visitantes se van contentos con cada visita”, puntualizó.