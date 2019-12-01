La Federación Portuguesa evalúa condiciones de seguridad para partido en México rumbo al Mundial 2026

Lisboa, Portugal, a 24 de febrero de 2024.- La Selección de Fútbol de Portugal informó que mantiene un seguimiento detallado de la situación que se vive actualmente en México, esto debido al partido programado para el próximo 28 de marzo en el Estadio Azteca, encuentro que forma parte de la preparación rumbo a la Copa del Mundo 2026.

A través de un comunicado de prensa, el organismo señaló que desde el primer momento consideró un honor participar en la reapertura del Estadio Azteca, que se llamará Estadio Ciudad de México para el Mundial, el cual se encuentra en la fase final de su proceso de remodelación.

La Federación Portuguesa precisó que los acontecimientos recientes obligan a realizar una evaluación constante de las condiciones relacionadas con el desplazamiento de su delegación. En este sentido, indicó que las recomendaciones del gobierno portugués serán determinantes para el seguimiento de la situación.

Asimismo, señaló que cualquier decisión se tomará tras una supervisión permanente y en coordinación tanto con su gobierno como con la Federación Mexicana de Fútbol, con la que mantiene relaciones institucionales y contacto regular.

Finalmente, la FPF reiteró que la seguridad de los jugadores, cuerpo técnico, personal de apoyo y aficionados es su prioridad absoluta y será el criterio principal para definir la realización del partido.