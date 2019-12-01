 La Boxeadora Colonense, Mireya Martínez, Gana en el Torneo México vs Canadá 

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 21 de Abril de 2026 a las 20:17:43

Querétaro, Qro., 21 de abril de 2026.- Los jóvenes colonenses Mireya Martínez Pájaro y Brandon Martínez Estrada, originarios de la comunidad El Zamorano, representaron a México en el Torneo Internacional de Box, México vs Canadá, destacando por su entrega sobre el ring y el trabajo de su entrenador, Antonio López Vega.

En la categoría de 51 kilogramos, Mireya Martínez se impuso a la canadiense, Eshouzadeh Ally Hill, sumando una victoria más a su trayectoria deportiva.

Por su parte, Brandon Martínez, en la categoría de 40 kilogramos, cayó ante Joseph Church de Canadá en un combate que le dejó experiencia internacional.

Brandon, quien actualmente se prepara para competir a nivel nacional, es ejemplo del semillero que impulsa el entrenador Antonio López Vega, formador de la Academia Team Los Bravos de Colón.

López Vega mantiene un compromiso firme con la juventud del municipio; toda vez que prepara a atletas locales para que compitan en escenarios nacionales e internacionales.

El trabajo de la academia ya ha cruzado fronteras. Bajo la dirección de Antonio López, los pugilistas de Colón han participado en competencias internacionales en Argentina y El Salvador.

Además, Mireya Martínez fue medallista de plata el año pasado en los Juegos Nacionales Populares de la CONADE, consolidándose como una de las promesas del boxeo queretano.

Con estos resultados, Team Los Bravos de Colón y su entrenador refrendan que el talento local puede medirse de tú a tú con rivales de otros países, llevando el nombre de El Zamorano y de todo el municipio a escenarios internacionales.