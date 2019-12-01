Italia vence 9-1 a México en la última jornada de la fase de grupos del Clásico Mundial de Béisbol

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 11 de Marzo de 2026 a las 21:41:10

Houston, Texas, 11 de marzo de 2026.- Italia derrotó con contundencia 9-1 a México en la última jornada de la fase de grupos del Clásico Mundial de Béisbol, resultado que definió a los equipos clasificados del grupo B.

Con esta victoria, la selección italiana aseguró el primer lugar del grupo, mientras que Estados Unidos avanzó en la segunda posición para disputar la siguiente ronda del torneo.

Por su parte, la novena mexicana quedó eliminada tras finalizar su participación en la fase de grupos, despidiéndose anticipadamente de la competencia.

Además, tras este resultado, el béisbol se convierte oficialmente en la primera disciplina en la que México no tendrá representación en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.