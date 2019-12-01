Isaac del Toro se consolida como el segundo mejor ciclista del mundo tras ganar la UAE Tour 2026

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 24 de Febrero de 2026 a las 22:19:18

Abu Dhabi, Emiratos Árabes Unidos – 24 de febrero de 2026.- Con su victoria en la UAE Tour 2026, Isaac del Toro reafirmó su posición entre la élite del ciclismo internacional al colocarse como el segundo mejor ciclista del mundo en el ranking de la Unión Ciclista Internacional (UCI).

El mexicano acumula 6,224 puntos, cifra que lo sitúa únicamente por detrás del esloveno Tadej Pogačar, actual líder de la clasificación con 11,255 unidades. Este resultado no solo confirma el gran momento deportivo de Del Toro, sino que también representa un hito para el ciclismo mexicano en el escenario global.

El desempeño del joven ciclista refleja el crecimiento y la proyección del talento nacional, consolidando a México como un país con presente y futuro prometedor en el ciclismo de alto rendimiento.

Además, este triunfo fortalece sus aspiraciones de cara a las próximas competencias del calendario internacional, donde buscará seguir sumando puntos y acercarse al liderato mundial. La consistencia mostrada en la temporada lo perfila como uno de los principales referentes del pelotón y una figura clave para el ciclismo latinoamericano en los próximos años.