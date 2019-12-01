Isaac del Toro recupera liderato en la Tirreno-Adriático 2026

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 13 de Marzo de 2026 a las 10:01:10

Ciudad de México, 13 de marzo del 2026.- El ciclista mexicano Isaac del Toro volvió a colocarse como líder de la Tirreno‑Adriático 2026 tras disputarse este viernes 13 de marzo la quinta etapa de la competencia.

El corredor de UAE Team Emirates, originario de Ensenada, en Baja California, finalizó en la segunda posición en una jornada de 184 kilómetros.

La victoria de la etapa fue para el danés Michael Valgren, del EF Education‑EasyPost, quien logró despegarse en una escapada para cruzar la meta en solitario.

Sin embargo, el momento clave de la jornada llegó cuando Del Toro lanzó un ataque en el ascenso final al Santuario Beato Sante, logrando distanciar a sus principales rivales.

El mexicano cruzó la meta 11 segundos detrás de Valgren, ventaja suficiente para superar al italiano Giulio Pellizzari, del Red Bull‑Bora‑Hansgrohe, y recuperar la Maglia Azzurra, distintivo del líder de la carrera.

Tras el reajuste de tiempos, la clasificación general quedó encabezada por Del Toro, seguido por Pellizzari a 23 segundos, mientras que el estadounidense Matteo Jorgenson, del Visma‑Lease a Bike, ocupa la tercera posición a 34 segundos.

El liderato del ciclista mexicano será puesto a prueba este sábado 14 de marzo en la sexta etapa, considerada la “etapa reina” de la competencia, cuyo recorrido terminará con una exigente llegada en alto que podría definir prácticamente al campeón antes del cierre en San Benedetto del Tronto.