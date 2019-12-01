Isaac del Toro mantiene el sueño del podio en el Tour de Francia; termina 13.º en la etapa 9

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 12 de Julio de 2026 a las 10:19:52

Francia, 12 de julio de 2026.- El ciclista mexicano Isaac del Toro volvió a protagonizar una destacada actuación en el Tour de Francia 2026, al finalizar en la 13.ª posición de la novena etapa, resultado que le permitió mantenerse dentro de los primeros lugares de la clasificación general.

La jornada, disputada sobre un recorrido de media montaña en territorio francés, fue conquistada por el neerlandés Mathieu van der Poel, quien se impuso en el sprint final después de una larga escapada junto a otros corredores.

Del Toro, representante del UAE Team Emirates, cruzó la meta a seis segundos del ganador, conservó el maillot blanco como mejor joven de la competencia y permanece en el tercer lugar de la clasificación general.

El pedalista mexicano se mantiene a 3 minutos y 27 segundos del líder, el esloveno Tadej Pogačar, mientras que se encuentra a 45 segundos del segundo puesto, ocupado por el danés Jonas Vingegaard.

La etapa estuvo condicionada por las altas temperaturas registradas en Francia, por lo que los organizadores realizaron ajustes al recorrido, reduciendo la distancia programada y retrasando la salida para proteger a los competidores.

Con este resultado, Isaac del Toro continúa como una de las grandes figuras del Tour de Francia 2026 y mantiene firme la posibilidad de pelear por un lugar en el podio de la máxima competencia del ciclismo mundial.