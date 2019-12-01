Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 18 de Noviembre de 2026 a las 12:19:04

Morelia, Michoacán; 18 de noviembre de 2026.- El Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte de Morelia (Imcufide), en coordinación con el Club Osos Valladolid, convoca a niños y jóvenes a participar en las visorias futbolísticas que se llevarán a cabo los próximos 26 y 27 de noviembre en la Unidad Deportiva Bicentenario.

El Gobierno de Morelia encabezado por el presidente municipal, Alfonso Martínez Alcázar, refrenda su respaldo al desarrollo deportivo de la niñez y juventud, mediante la apertura de espacios adecuados para la práctica del fútbol y el impulso a nuevos talentos.

El director general del Imcufide, Pablo César Sánchez Silva, destacó la importancia de acercar este tipo de iniciativas a los jóvenes morelianos, al representar una plataforma para mostrar sus capacidades y aspirar a nuevas oportunidades dentro del fútbol profesional.

Las pruebas darán inicio a partir de las 08:30 horas y estarán dirigidas a futbolistas de las categorías 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 y 2015, quienes tendrán la oportunidad de demostrar sus habilidades y talento ante representantes de importantes instituciones del deporte nacional e internacional.

Durante ambas jornadas se contará con la presencia de visores de clubes de la Liga MX, como Tigres, Toluca, Pachuca, Atlas, León y Necaxa, además del VfL Wolfsburg de Alemania, lo que dará una proyección nacional e internacional a esta convocatoria.

La participación será completamente gratuita. Las y los interesados deberán presentarse con ropa deportiva de color blanco en la Unidad Deportiva Bicentenario a partir de las 08:30 horas.