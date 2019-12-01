Imcufide conquista 36 medallas en la Paralimpiada Conade 2026

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 29 de Septiembre de 2026 a las 10:59:59

Morelia, Michoacán; 29 de septiembre de 2026.- Con una destacada actuación y un total de 36 medallas, el equipo de para-natación del Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte (Imcufide) brilló en la Paralimpiada de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade) 2026, que tiene como sede el estado de Jalisco.

El Gobierno de Morelia encabezado por el presidente municipal, Alfonso Martínez Alcázar, refrenda su compromiso con el impulso al deporte y la inclusión, a través de acciones que favorecen el desarrollo de las y los deportistas.

En este sentido, el equipo de Imcufide cuenta con acceso gratuito a espacios acuáticos, así como con el acompañamiento de un cuerpo de entrenadores especializados.

La delegación moreliana ha cosechado 10 medallas de oro, 18 de plata y 8 de bronce, resultado del esfuerzo, la disciplina y el compromiso de sus atletas, bajo la dirección de los entrenadores Héctor Román, Guadalupe Rojas y Yossarian Rosales.

“Contemplábamos un total de 30 medallas para el equipo de Imcufide. Quedamos satisfechos y contentos con la delegación”, destacó el entrenador Héctor Román.

La participación de Morelia en la máxima justa nacional del deporte adaptado continuará con la disciplina de atletismo, en la que competirán dos representantes morelianos bajo la asesoría de la entrenadora Guadalupe Rojas, con el objetivo de cerrar con broche de oro la actuación de la delegación.

Con estos resultados, el Imcufide reafirma su compromiso con el desarrollo del deporte adaptado y con la generación de oportunidades para que las y los atletas morelianos continúen alcanzando sus metas y brillando en el ámbito nacional.