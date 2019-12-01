Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 3 de Octubre de 2026 a las 18:51:26

Atenas, Grecia, 3 de octubre de 2026.- El delantero mexicano Armando González atraviesa un buen momento en el fútbol europeo luego de dejar a Chivas para incorporarse al Olympiacos de Grecia, donde sus primeras actuaciones ya lo colocaron como el jugador con mayor valor de mercado de la liga.

La "Hormiga" González llegó al conjunto griego después de destacar con el Rebaño, equipo con el que consiguió el título de goleo en la Liga MX. Su rendimiento le abrió las puertas del fútbol europeo y desde su llegada, el atacante ha respondido con goles.

El mexicano también aprovechó la lesión de uno de sus principales competidores por el puesto para hacerse de la titularidad con el Olympiacos. Además, ya tuvo la oportunidad de debutar en la UEFA Europa League.

De acuerdo con el Football Observatory del Centro Internacional de Estudio del Deporte, González tiene actualmente un valor de mercado estimado en 24.42 millones de euros, cifra que lo coloca como el futbolista más valioso de toda la liga griega.

En lo que va de la temporada, el delantero suma siete partidos, cuatro goles y dos asistencias.