Hirving Lozano queda fuera del partido de México contra Estados Unidos

Hirving Lozano queda fuera del partido de México contra Estados Unidos
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 3 de Octubre de 2026 a las 20:00:57
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Arizona, Estados Unidos, 3 de octubre de 2026.- La Selección Mexicana tendrá una baja importante para su partido ante Estados Unidos, luego de que Hirving Lozano fuera descartado debido a una molestia muscular.

El atacante presentó el problema durante el último entrenamiento del equipo, por lo que el cuerpo técnico, encabezado por Rafael Márquez, decidió no arriesgarlo en el encuentro de este sábado.

Lozano continuará con su proceso de recuperación con el objetivo de evitar que la lesión se agrave y pueda reincorporarse en buenas condiciones a la actividad con su club.

Ante su ausencia, el cuerpo técnico deberá realizar ajustes en el ataque del combinado nacional. Entre las alternativas que podrían ocupar su lugar se encuentran Orbelín Pineda y Camberos.

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