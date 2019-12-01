Gilberto Mora da el salto a la mayoría de edad y tramita su primera credencial del INE

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 20 de Octubre de 2026 a las 22:44:02

Tijuana, Baja California, a 20 de octubre de 2026.- El futbolista mexicano Gilberto Mora comenzó una nueva etapa fuera de las canchas al acudir a un módulo del Instituto Nacional Electoral (INE) en Tijuana, Baja California, para tramitar su primera credencial para votar, luego de cumplir 18 años el pasado 14 de octubre.

La visita del mediocampista de los Xolos de Tijuana fue difundida por las redes sociales oficiales del organismo electoral, que compartió imágenes del jugador durante el procedimiento y destacó su presencia como una oportunidad para promover la participación ciudadana.

Durante su estancia en las instalaciones, Mora también convivió con personal del instituto y ciudadanos que se encontraban en el lugar, quienes aprovecharon la ocasión para tomarse fotografías con el joven seleccionado nacional.

El trámite ha generado interés entre los aficionados, pues alcanzar la mayoría de edad también abre nuevas posibilidades para el futuro profesional del futbolista, especialmente ante las versiones que lo vinculan con clubes europeos.

Desde su irrupción en el futbol mexicano, Mora ha llamado la atención por su juventud y desempeño deportivo. Su participación con la Selección Mexicana en el Mundial de 2026, cuando todavía tenía 17 años, lo colocó entre los nombres destacados del balompié nacional.

Aunque su eventual llegada al futbol europeo ha despertado expectativas, hasta el momento no se ha confirmado un fichaje con algún equipo del extranjero.

Por ahora, el jugador dio un paso importante en su vida personal al iniciar el trámite de su identificación oficial.