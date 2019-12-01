Gianni Infantino, de la FIFA, encantado con el nuevo Estadio Banorte

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 29 de Marzo de 2026 a las 07:29:05

Ciudad de México, 29 de marzo del 2026.- El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, y el propietario del Club América, Emilio Azcárraga Jean, encabezaron este sábado 28 de marzo de 2026 la reapertura del Estadio Banorte, antes conocido como el Coloso de Santa Úrsula, con el partido amistoso entre las selecciones de México y Portugal.

Minutos antes del silbatazo inicial, Infantino y Azcárraga recorrieron el terreno de juego para supervisar las remodelaciones realizadas en el inmueble, que volvió a abrir sus puertas al público tras dos años de trabajos de modernización.

En imágenes difundidas en redes sociales, el dirigente de la FIFA se mostró sorprendido por las mejoras del estadio, mientras Azcárraga le explicaba los principales cambios realizados en el recinto.

Durante el acto también estuvieron presentes Bernardo Gómez Martínez y Alfonso de Angoitia, copresidentes ejecutivos de Grupo Televisa, así como la leyenda del futbol mexicano Manuel Negrete, autor del histórico gol de tijera en el Mundial de México 1986, anotado precisamente en ese estadio.