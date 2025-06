Ganan arqueros 13 medallas CONADE para Querétaro

Querétaro, Querétaro, 2 de junio del 2025.- Un total de 18 atletas queretanos de la disciplina de tiro con arco ganaron 13 medallas durante su participación en la Olimpiada Nacional de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (CONADE): dos medallas de oro, cuatro de plata y siete de bronce.

Durante esta competencia, que tuvo lugar en la subsede de Apizaco, Tlaxcala, Paola Saucedo ganó una medalla de oro y dos de plata en la categoría recurvo sub 24. Además, logró una presea de plata en recurvo mixto sub 24, junto a Sebastián Rangel; Esteban Portillo sumó una plata y un bronce en compuesto sub 21 individual. En esa misma categoría, se colgó otro bronce con su equipo varonil conformado Patricio Fernández y Miguel Martínez.

Maya Casas consiguió una medalla de bronce en la categoría recurvo sub 16 individual. En la modalidad por equipos, Cristina Villalón, Sayuri Celis y Sara Segovia ganaron la medalla de oro en recurvo femenil sub 21; en cuanto a las victorias de bronce por equipos, una fue para Iris Esquivel, Fátima Galicia y Lourdes Granados en compuesto femenil sub 18 y otra para Arturo González, Santiago López y Leonardo Pacheco en recurvo de la misma división de edad.

La última medalla de bronce fue para el grupo varonil de la sub 16 en recurvo, conformado por Óscar Mata, Emiliano Medina y Rogelio Ramírez. Todas las participaciones reflejan el trabajo de los arqueros queretanos, mismas que tuvieron como fogueo la Copa Presidente que se realizó previamente también en Apizaco, Tlaxcala.