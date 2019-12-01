FIFA revela calendario del Mundial 2026; estos partidos se jugarán en México

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 6 de Diciembre de 2025 a las 14:50:51

Washington D. C., Estados Unidos, a 6 de diciembre 2025.- La FIFA presentó el calendario completo del Mundial 2026, que se celebrará el verano próximo en 16 estadios de Estados Unidos, México y Canadá.

El presidente del organismo regidor del fútbol mundial, Gianni Infantino, llevó a cabo la presentación de la estructura de la primera justa mundialista con 48 selecciones nacionales y 104 partidos.

Los partidos que se jugarán en fase de grupos en Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey son los siguientes son los siguientes: