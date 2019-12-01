FIFA revela calendario del Mundial 2026; estos partidos se jugarán en México

Washington D. C., Estados Unidos, a 6 de diciembre 2025.- La FIFA presentó el calendario completo del Mundial 2026, que se celebrará el verano próximo en 16 estadios de Estados Unidos, México y Canadá.
El presidente del organismo regidor del fútbol mundial, Gianni Infantino, llevó a cabo la presentación de la estructura de la primera justa mundialista con 48 selecciones nacionales y 104 partidos.
Los partidos que se jugarán en fase de grupos en Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey son los siguientes son los siguientes:
CDMX: 11 de junio. México vs Sudáfrica. 13:00 h tiempo del Centro de México.
GUADALAJARA: 11 de junio. Corea del Sur vs Repechaje Europa D (Dinamarca, Macedonia, República Checa o Irlanda).
MONTERREY: 14 de junio. Repechaje Europeo (Ucrania, Suecia, Polonia, Albania) vs Túnez.
CDMX: 17 de junio. Uzbekistán vs Colombia.
GUADALAJARA: 18 de junio. México vs Corea del Sur. 19:00 h tiempo del Centro de México.
MONTERREY: 20 de junio. Túnez vs Japón.
GUADALAJARA: 23 de junio. Colombia vs Repechaje Internacional (RD Congo, Nueva Caledonia y Jamaica)
CDMX. 24 de junio. Repechaje Europa D (Dinamarca, Macedonia, República Checa o Irlanda) vs México. 19:00 h tiempo del Centro de México.
MONTERREY: 24 de junio. Sudáfrica vs Corea del Sur.
GUADALAJARA: 26 de junio. Uruguay vs España
CDMX: 30 de junio. Partido de dieciseisavos de final
CDMX. 5 de junio. Partido de octavos de final.
MONTERREY: 29 de junio. Partido de dieciseisavos de final