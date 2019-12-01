FIFA defiende los altos precios para boletos del Mundial; asegura que es su única fuente de ingresos

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 17 de Abril de 2026 a las 11:18:36

Ginebra, Suiza, a 17 de abril 2026.- El presidente de la FIFA, Gianni Infantino defendió los altos precios de las entradas para los partidos del Mundial 2026, el cual se celebrará a partir del 11 de junio en México, Estados Unidos y Canadá.

Desde que se dieron a conocer los precios, los aficionados se quejaron de su elevado costo, especialmente en encuentros como la final, al señalar que no son accesibles para el público en general.

El precio de una entrada promedio para los partidos eliminatorios alcanzó los miles de dólares, por lo que los aficionados al deporte mostraron su descontento en redes sociales.

En ese sentido, el presidente del organismo regidor del balompié mundial, explicó que el modelo económico de la FIFA depende en gran medida de los ingresos generados durante la Copa del Mundo.

Aseguró que la organización concentra sus ganancias en el corto periodo que dura el torneo, lo que obliga a establecer precios elevados para sostener sus operaciones y proyectos a nivel global.

“La principal, y hasta ahora única, fuente de ingresos de la FIFA es la Copa del Mundo. Generamos ingresos en un mes; durante los otros 47 meses, hasta la próxima Copa del Mundo, gastamos ese dinero”, comentó Infantino.