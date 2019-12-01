Federación Internacional de Fútbol revela a los artistas para la ceremonia de clausura y el primer show de medio tiempo en una final de la justa mundialista

Federación Internacional de Fútbol revela a los artistas para la ceremonia de clausura y el primer show de medio tiempo en una final de la justa mundialista
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 14 de Julio de 2026 a las 22:56:54
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Nueva York, Estados Unidos, 14 de julio de 2026.- La Federación Internacional de Fútbol, confirmó el cartel de artistas que participará en la ceremonia de clausura de la justa mundialista, que se llevará a cabo el próximo 19 de julio en el MetLife Stadium de East Rutherford, Nueva Jersey, previo a la gran final del torneo.

El espectáculo previo al partido iniciará 90 minutos antes de la gran final y contará con la participación de Robbie Williams, Laura Pausini, Nicole Scherzinger y Jennifer Hudson, quien será la encargada de interpretar el himno nacional de Estados Unidos. Además, la ceremonia incluirá apariciones especiales del actor Tom Cruise y del creador de contenido IShowSpeed, como parte de un montaje que buscará celebrar la diversidad cultural y el recorrido de las 48 selecciones participantes.  

Asimismo y como parte de las novedades de esta edición, la final del Mundial también tendrá, por primera vez en la historia, un espectáculo de medio tiempo al estilo del Super Bowl. El show será producido en colaboración con Global Citizen y contará con la curaduría musical de Chris Martin, vocalista de Coldplay.  

El cartel del espectáculo de medio tiempo estará encabezado por Madonna, Shakira, BTS y Justin Bieber, quienes compartirán escenario con Burna Boy, Coldplay, el director de orquesta Gustavo Dudamel y el coro PS22. Además, Shakira y Burna Boy interpretarán “Dai Dai”, el himno oficial del torneo internacional.  

Finalmente, el organismo internacional del fútbol señaló que tanto la ceremonia de clausura como el espectáculo del descanso buscarán combinar música, cultura y fútbol para ofrecer una experiencia sin precedentes en la historia de los Mundiales. 

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