Federación Ecuatoriana de Fútbol presenta reclamo por hechos ocurridos en México

Ciudad de México, 3 de julio de 2026.- La Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF) informó que presentó un reclamo formal ante la federación internacional de fútbol para solicitar una investigación sobre los hechos ocurridos antes y durante el partido frente a México, correspondiente a la Copa del Mundo de 2026.

A través de un comunicado oficial, el organismo explicó que la petición busca esclarecer cualquier situación que haya podido comprometer la seguridad de la afición y de los integrantes de la selección ecuatoriana, al considerar que ese es el conducto oficial para atender un encuentro de esta magnitud.

Asimismo, la FEF señaló que, una vez concluida la participación del combinado nacional en el Mundial y liberada la concentración, brindó las facilidades necesarias para que cada uno de los jugadores pudiera trasladarse libremente al destino de su elección.

En materia financiera, la Federación adelantó que en las próximas semanas sostendrá reuniones con clubes y asociaciones para rendir cuentas sobre los aspectos económicos relacionados con la participación de Ecuador en la justa mundialista. Indicó que el objetivo será transparentar la gestión de los recursos y recibir retroalimentación de los distintos actores involucrados.

El organismo también confirmó que ya inició el proceso para designar al nuevo director técnico de la selección nacional. Precisó que la elección se realizará con seriedad y con una visión de mediano y largo plazo para construir un proyecto competitivo.

Finalmente, la Federación Ecuatoriana de Fútbol aseguró que continuará apostando por el desarrollo de jóvenes talentos y por fortalecer el proyecto deportivo del combinado nacional, al tiempo que reiteró su compromiso de trabajar con una visión de futuro para el fútbol ecuatoriano.

La Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF) insistió en reclamar ante la FIFA por los hechos ocurridos antes y durante el partido frente a México de los Dieciseisavos de Final del Mundial 2026, que perdió por 2-0, incluidos todos aquellos que puedan haber comprometido la seguridad de jugadores y aficionados.

"Sobre lo sucedido frente a México, La FEF presentó un reclamo formal ante la FIFA, solicitando una investigación pormenorizada de los hechos ocurridos antes y durante el partido, incluidos todos aquellos que pueden haber comprometido temas de seguridad para nuestra hinchada y jugadores", anunció la Federación en un comunicado.