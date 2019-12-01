Estudiante del COBAQ gana oro en Torneo de Box en España

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 17 de Octubre de 2025 a las 13:16:00

Alicante, España, 17 de octubre del 2025.- José Luis De La Cruz Moreno, estudiante del Colegio de Bachilleres del Estado de Querétaro (COBAQ), Plantel 13 Epigmenio González, Extensión Talentos Académicos y Deportivos, obtuvo la medalla de oro en la categoría junior, división pluma de 57 kilogramos.

Lo anterior durante el Torneo Internacional BOXAM 2025, realizado en La Nucía, Alicante, España. El torneo, avalado por la Real Federación Española de Boxeo (RFEBoxeo), contó con la participación de más de 200 jóvenes pugilistas de 15 países.

José Luis ha obtenido cinco medallas nacionales (tres de oro, una de plata y una de bronce) en competencias como la Olimpiada Nacional 2025 y el Festival Olímpico de Boxeo.

Actualmente integra la preselección nacional con miras a los Juegos Olímpicos de la Juventud Dakar 2026, consolidando una trayectoria deportiva representando a Querétaro y a México en el boxeo juvenil de alto rendimiento.