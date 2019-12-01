Estadio Banorte supera pruebas de audio y video a cinco días de su reinauguración

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 23 de Marzo de 2026 a las 08:09:54

Ciudad de México, 23 de marzo del 2026.- El Estadio Banorte superó las evaluaciones finales de audio y video previo a su reinauguración programada para el 28 de marzo de 2026.

La información fue confirmada por Grupo Ollamani, empresa encargada de la administración del inmueble conocido como el Estadio Ciudad de México para la próxima Copa del Mundo, que detalló que las pruebas se realizaron en presencia de autoridades del futbol nacional e internacional.

A través de redes sociales, la compañía señaló que el estadio ya está listo para recibir a los aficionados con nuevas instalaciones, entre ellas una fachada modernizada, sistema de iluminación renovado y butacas con portavasos en las gradas.

Las obras de remodelación del recinto, ubicado en Ciudad de México, tuvieron una inversión estimada superior a los tres mil millones de pesos.

La reapertura se celebrará con un partido amistoso entre las selecciones de Selección de México y Selección de Portugal, en el que rodará el balón en punto de las 19:00 horas.

Además, el estadio hará historia el 11 de junio de 2026 cuando albergue la inauguración de la Copa Mundial de la FIFA 2026, convirtiéndose en el primer recinto en ser sede de tres aperturas mundialistas.