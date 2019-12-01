Esquiadora alemana y su guía protestan contra Rusia en los Juegos Paralímpicos de Invierno Milán-Cortina 2026

Esquiadora alemana y su guía protestan contra Rusia en los Juegos Paralímpicos de Invierno Milán-Cortina 2026
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 11 de Marzo de 2026 a las 17:35:54
Milán, Italia, 11 de marzo de 2026.- Durante los Juegos Paralímpicos de Invierno 2026 en Milano Cortina, Italia, se registró una protesta en la prueba de sprint de esquí de fondo femenino para atletas con discapacidad visual. La esquiadora alemana Linn Kazmaier y su guía Florian Baumann se negaron a participar en una fotografía grupal con los ganadores rusos, Anastasia Bagiian y Sergey Sinyakin.

Kazmaier y Baumann mantuvieron sus gorros puestos y rechazaron tomarse una selfie con la atleta rusa y su guía. Además, durante la ceremonia de premiación se dieron la vuelta mientras sonaba el himno de Rusia.

En declaraciones al medio alemán ARD, Kazmaier aclaró que su gesto no iba dirigido contra los deportistas, sino contra una decisión política.

La protesta surge en medio de la controversia por la determinación del Comité Paralímpico Internacional (IPC) de permitir que atletas rusos compitan nuevamente bajo su bandera tras levantar una sanción previa. Esta medida ha provocado críticas y reacciones de rechazo por parte de Ucrania, incluyendo llamados al boicot. Mientras tanto, el IPC indicó que revisará la situación para determinar si hubo violaciones a sus normas.

