Espectacular presentación de Atlético Morelia-UMSNH en la Copa Promesas 

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 10 de Septiembre de 2025 a las 19:37:21

Abasolo, Guanajuato, a 10 de septiembre de 2025. - El Atlético Morelia-Universidad Michoacana tuvo una espectacular presentación en la Copa Promesas 2025, luego de que este miércoles remontó y venció 3-4 a los Delfines de Abasolo en partido de la Jornada 1, que se desarrolló en el Estadio Municipal de Abasolo.

Corría apenas el minuto 1 cuando el cuadro guanajuatense se adelantó en el marcador, pero Amir Marines empató por los Zorros. Sin embargo, los locales marcaron dos tantos más y pusieron el 3-1 con el que se fueron al descanso.

Pese a la desventaja y el intenso calor, los Zorros no bajaron los brazos y firmaron la voltereta gracias a las anotaciones de Juan Luis Conejo, de penal, Ronaldo Alejandre y Carlos Suazo ya muy cerca del final.

De este modo, el conjunto nicolaita sumó sus primeros tres puntos del certamen y en la segunda fecha visitará al Atlético Leonés, duelo programado para el 23 de septiembre a las 16:00 horas.