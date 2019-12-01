Es oficial: Irán quiere jugar en México sus partidos del Mundial 2026 por temas de seguridad

Es oficial: Irán quiere jugar en México sus partidos del Mundial 2026 por temas de seguridad
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 17 de Marzo de 2026 a las 07:26:38
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Ciudad de México, 18 de marzo del 2026.-La Embajada de Irán en México informó que la Federación de Futbol de Irán analiza la posibilidad de que su selección dispute en México sus partidos de la Copa Mundial de la FIFA 2026, ante preocupaciones de seguridad en Estados Unidos.

De acuerdo con el mensaje difundido en redes sociales, el presidente del organismo, Mehdi Taj, señaló que, tras declaraciones del expresidente Donald Trump sobre la imposibilidad de garantizar la seguridad del equipo iraní, se ha descartado viajar a territorio estadounidense y se iniciaron negociaciones con la FIFA para cambiar la sede.

En ese contexto, el embajador de Irán en México, Abolfazl Pasandideh, expresó su interés en que el país sea anfitrión de los encuentros de su selección, destacando la hospitalidad del pueblo mexicano y su experiencia como sede internacional.

La propuesta ocurre en medio de la organización del Mundial 2026, que se celebrará de forma conjunta entre México, Estados Unidos y Canadá, por lo que cualquier cambio de sede deberá ser evaluado por la FIFA.

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