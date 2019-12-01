Entre vómitos y calambres, Alcaraz derrota a Zverev en la semifinal más larga en la historia del Abierto de Australia

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 30 de Enero de 2026 a las 08:57:39
Melbourne, Australia, 30 de enero del 2026.- Carlos Alcaraz firmó una victoria épica al vencer al alemán Alexander Zverev en un maratónico partido de cinco horas y 26 minutos para clasificar por primera vez a la final del Abierto de Australia, donde enfrentará el domingo a Novak Djokovic.

El tenista español, de 22 años, se impuso por 6-4, 7-6(5), 6-7(3), 6-7(4) y 7-5, pese a atravesar un severo desgaste físico. Durante el tercer set, Alcaraz vomitó en la cancha y sufrió calambres, lo que permitió la reacción de Zverev, mejor físicamente en ese tramo del encuentro.

Aun así, el murciano recurrió a su experiencia y fortaleza mental para resistir y sellar un triunfo histórico. Tras el partido, escribió la palabra “Believe” (Creer) en la cámara de la cancha.

“Lo logré creyendo en mí mismo. Me estaba costando mucho en la mitad del tercer set, pero sabía que tenía que luchar con el corazón”, expresó Alcaraz, quien disputará la final australiana en busca de su séptimo título de Grand Slam.

