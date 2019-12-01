El Mexicano Obed Vargas tiene su primera titularidad con el Atlético de Madrid en triunfo ante Getafe

El Mexicano Obed Vargas tiene su primera titularidad con el Atlético de Madrid en triunfo ante Getafe
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 14 de Marzo de 2026 a las 20:48:17
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Madrid, España, 14 de marzo de 2026.- El mediocampista mexicano Obed Vargas tuvo este sábado su primera titularidad con el Atlético de Madrid en el partido donde los colchoneros vencieron 1-0 al Getafe CF, gracias a un destacado gol del argentino Nahuel Molina.

El futbolista mexicano volvió a tener actividad con el conjunto rojiblanco luego de no ver minutos desde el pasado 15 de febrero. En esta ocasión, el técnico Diego Simeone decidió incluirlo desde el arranque en el once inicial para el encuentro disputado este fin de semana.

Vargas se mantuvo en el terreno de juego durante gran parte del compromiso y fue sustituido al minuto 74 por Marcos Llorente, tras cumplir con una actuación destacada en el mediocampo.

Al término del encuentro, Simeone fue cuestionado sobre el desempeño del jugador mexicano y señaló que tuvo un buen partido, reconociendo su labor dentro del campo.

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