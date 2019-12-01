El ciclista mexicano Isaac del Toro gana la etapa 6 del Tirreno-Adriático en Italia y se coloca como líder general

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 14 de Marzo de 2026 a las 23:03:44

Roma, Italia, 14 de marzo de 2026.- El ciclista mexicano Isaac del Toro consiguió una importante victoria este sábado al imponerse en la sexta etapa del Tirreno-Adriático, resultado que le permite mantenerse en el primer lugar de la clasificación general de la competencia.

Con este triunfo, Del Toro alcanza su victoria número 25 como profesional, consolidando una destacada actuación dentro de una de las carreras por etapas más importantes del calendario internacional.

Tras la disputa de esta jornada, únicamente resta una etapa más en la competencia, la cual está prevista como un sprint, por lo que se espera que no haya cambios significativos en la clasificación general.

De confirmarse el liderato en la última etapa, el ciclista mexicano podría cerrar una participación histórica en el Tirreno-Adriático, reafirmando su gran momento en el ciclismo internacional.