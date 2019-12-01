El ciclista mexicano Isaac del Toro gana la etapa 6 del Tirreno-Adriático en Italia y se coloca como líder general

El ciclista mexicano Isaac del Toro gana la etapa 6 del Tirreno-Adriático en Italia y se coloca como líder general
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 14 de Marzo de 2026 a las 23:03:44
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Roma, Italia, 14 de marzo de 2026.- El ciclista mexicano Isaac del Toro consiguió una importante victoria este sábado al imponerse en la sexta etapa del Tirreno-Adriático, resultado que le permite mantenerse en el primer lugar de la clasificación general de la competencia.

Con este triunfo, Del Toro alcanza su victoria número 25 como profesional, consolidando una destacada actuación dentro de una de las carreras por etapas más importantes del calendario internacional.

Tras la disputa de esta jornada, únicamente resta una etapa más en la competencia, la cual está prevista como un sprint, por lo que se espera que no haya cambios significativos en la clasificación general.

De confirmarse el liderato en la última etapa, el ciclista mexicano podría cerrar una participación histórica en el Tirreno-Adriático, reafirmando su gran momento en el ciclismo internacional.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Madre e hijo de 11 años pierden la vida tras intento de asalto en Los Reyes La Paz, Estado de México
Fallece una persona en accidente vehicular en la Morelia-Salamanca 
En las narices de autoridades federales y estatales: Expo Tacámbaro se convierte en presunta cumbre criminal con palenque y corridos prohibidos; hablan de homenaje al Mencho
Ataque armado en Jerécuaro deja dos personas sin vida; uno era esposo de la alcaldesa Isabel Acevedo
Más información de la categoria
López Obrador reaparece en redes sociales y llama a realizar donaciones en apoyo al pueblo cubano
En las narices de autoridades federales y estatales: Expo Tacámbaro se convierte en presunta cumbre criminal con palenque y corridos prohibidos; hablan de homenaje al Mencho
Chivas golea a Santos Laguna y suma tres puntos en el torneo 
Fallece hijo del Vicepresidente de BBVA México en accidente automovilístico en Valle de Bravo
Comentarios