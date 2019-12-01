El adiós del Vasco: Aguirre cierra su ciclo con México, tras la eliminación en la justa mundialista 2026

Ciudad de México, a 5 de julio de 2026.- Con la eliminación de México en los octavos de final del torneo internacional de fútbol, también llegó el cierre de una etapa en la selección azteca. La derrota 3-2 frente a Inglaterra en el Estadio Ciudad de México marcó el último partido de Javier "El Vasco" Aguirre como director técnico del Tricolor, poniendo fin a su tercera gestión al frente del combinado nacional.

Al concluir el encuentro, Aguirre lamentó no haber podido darle a la afición el resultado esperado y reconoció el sentimiento de tristeza que dejó la eliminación. Asimismo, respaldó el esfuerzo de sus futbolistas al asegurar que entregaron todo en la cancha y que no tenía nada que reprocharles.

El estratega deja un legado importante en la historia de la selección. En sus tres etapas acumuló 94 encuentros dirigidos, con un balance de 57 triunfos, 18 empates y 19 derrotas, cifras que lo convierten en el entrenador mexicano con más victorias oficiales al frente del Tricolor y una efectividad del 67.7 por ciento.

Aunque el sueño de llegar a los cuartos de final volvió a escaparse, la justa mundialista de 2026 representó la mejor actuación de Aguirre en la gran justa deportiva. México avanzó como líder invicto de su grupo, sin recibir goles en la fase de grupos ni en los dieciseisavos de final, instancia en la que venció 2-0 a Ecuador con anotaciones de Julián Quiñones y Raúl Jiménez. Antes del duelo ante Inglaterra, el equipo acumulaba cuatro partidos consecutivos sin derrota y con la portería imbatida.

Sin embargo, la historia volvió a repetirse para el "Vasco". Al igual que en Corea-Japón 2002 y Sudáfrica 2010, su participación mundialista terminó en los octavos de final, esta vez en una de las pocas derrotas oficiales que la Selección Mexicana ha sufrido en el Estadio Ciudad de México.

Con este torneo, Aguirre alcanzó otro registro histórico al dirigir 13 partidos en la fiesta de fútbol con México, la mayor cifra para un entrenador nacional. Su balance en Mundiales quedó en siete victorias, dos empates y cuatro derrotas.

En su primera etapa (2001-2002) llevó al Tricolor al subcampeonato de la Copa América y alcanzó los octavos de final de el máximo torneo internacional de fútbol. En la segunda (2009-2010) conquistó la Copa Oro y nuevamente llegó a octavos. Finalmente, en su tercer ciclo (2024-2026) sumó los títulos de la Nations League y la Copa Oro, además de conducir a la selección a una destacada fase de grupos en el Mundial antes de caer frente a Inglaterra.

Tras el final de este proceso, la Federación Mexicana de Futbol confirmó que Rafael Márquez, quien se desempeñó como auxiliar técnico de Aguirre, será el nuevo seleccionador nacional para encabezar el proyecto rumbo a la justa mundialista de 2030.

Mientras que, Javier Aguirre se despide del banquillo tricolor como uno de los técnicos más exitosos en la historia del futbol mexicano. Aunque había anticipado que este sería su último ciclo con la selección, su futuro podría mantenerse ligado a los banquillos, ya que su nombre ha comenzado a sonar como una de las opciones para dirigir a la selección de Arabia Saudita.