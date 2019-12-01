Donovan Carrillo clasifica al programa libre en el Mundial de Patinaje Artístico 2026

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 26 de Marzo de 2026 a las 20:52:04

Praga, Chequia, 26 de marzo de 2026.- El patinador mexicano Donovan Carrillo tuvo su primera participación en el Campeonato Mundial de Patinaje Artístico 2026, que se celebra en el O2 Arena de Praga, recinto con capacidad para 20 mil espectadores.

Durante su presentación en el programa corto, Carrillo obtuvo una puntuación de 79.65 unidades, resultado que le permitió ubicarse en la posición 13 de la clasificación general.

Con este resultado, el mexicano logró asegurar su pase al programa libre, consolidando una destacada actuación en la competencia internacional.

La siguiente participación de Carrillo será el sábado 28 de marzo a las 5:30 horas, tiempo del centro de México, cuando dispute el programa libre.