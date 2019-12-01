Descartan modificar el horario del duelo entre México e Inglaterra

Ciudad de México, 3 de julio de 2026.- El partido entre las selecciones de México e Inglaterra, correspondiente a los octavos de final de la justa mundialista, se disputará en la fecha y horario originalmente programados, luego de que se analizara la posibilidad de modificarlo ante el pronóstico de tormenta eléctrica.

De acuerdo con información difundida, durante este viernes se realizaron diversas reuniones entre representantes de la federación internacional de fútbol , autoridades locales y dirigentes de ambas selecciones para evaluar un posible ajuste en el horario del encuentro, con el objetivo de garantizar las condiciones de seguridad para jugadores y aficionados.

Sin embargo, tras concluir las conversaciones, se determinó mantener el calendario previsto. Según el reporte, entre los factores que influyeron en la decisión estuvo la reprogramación del partido entre Brasil y Noruega, lo que habría complicado realizar nuevos cambios en la agenda de los encuentros.

De esta manera, la Selección Mexicana enfrentará a Inglaterra en uno de los compromisos más esperados de los octavos de final, conservando el día y la hora establecidos desde la programación oficial del torneo, que es para el domingo, 5 de julio a las 6:00 pm.