Derrota amarga: México Sub-17 cae en su debut mundialista

Ciudad de México, 4 de noviembre del 2025.- La Selección Nacional Mexicana debutó con el pie izquierdo en el Mundial Sub 17 de Qatar 2025, tras caer 2-1 ante Corea del Sur.
El combinado mexicano dominó la mayor parte de las acciones, sin embargo, el equipo asiático fue más eficaz de cara al arco rival y aprovechó los errores del Tri con límite de edad, dirigido por Carlos Cariño.
En el desarrollo del partido Koo Hyeon-Bin abrió el marcador por el conjunto coreano apenas al minuto 19 en la cancha 1 del Aspire Complex a pesar de que México tuvo claras chances antes del gol coreano.
La Selección Mexicana insistió en buscar el empate y lo encontró al minuto 44, con un cabezazo certero de Aldo de Nigris.
Ya en la segunda mitad, Corea del Sur encontró la segunda anotación por conducto de Nam Ian al 49′, quien remató a placer frente al marco mexicano tras una maña salida del portero Santiago López.
Para intereses mexicanos, en el otro duelo del Grupo F, Suiza derrotó a Costa de Marfil 4-1 y se colocó como líder del sector.