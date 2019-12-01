Definidas fechas y horarios de la Gran Final de la Liga MX: Toluca vs Tigres de la UANL

Autor: Moisés Huante / Noventa Grados | Fecha: 8 de Diciembre de 2025 a las 14:20:50

Ciudad de México, 8 de diciembre del 2025.- Los días y horarios de la final del Apertura 2025 de la Liga MX han quedado definidos, en el duelo que sostendrán los Diablos Rojos del Toluca, que van por el bicampeonato, así como su treceava estrella y los Tigres de la UANL, que desean su noveno título.

El partido de ida tendrá lugar el jueves 11 de diciembre en punto de las 20:00 horas, en el Estadio Universitario, conocido coloquialmente como “El Volcán”.

Por su parte, el encuentro de vuelta se disputará el domingo 14 de diciembre en punto de las 19:00 horas, en la cancha del Nemesio Diez, apodado como “La Bombonera”.

Cabe destacar que en la Gran Final ya no hay factores de desempate como la posición obtenida en la tabla general de la temporada regular, por lo cual el campeonato se quedará en manos de quien anote más goles.

En caso de empate al final de los 180 minutos más agregado, se jugarán tiempos extras y de ser necesario el título del Apertura 2025 se definirá en los penales.