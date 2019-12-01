Cruz Azul remonta ante Atlético San Luis y debuta con victoria en el Apertura 2026 

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 17 de Julio de 2026 a las 22:19:03

San Luis Potosí, S.L.P., 17 de julio de 2026.- Cruz Azul inició la defensa de su campeonato en el Torneo Apertura 2026 con una remontada de 3-2 sobre Atlético San Luis, en duelo correspondiente a la Jornada 1.

Tras una primera mitad sin goles, el conjunto potosino tomó ventaja al arranque del complemento con anotaciones de Salles-Lamonge al 46 y Rafael Llorente al 51. La reacción celeste llegó al 59, cuando Gabriel “Toro” Fernández descontó desde el punto penal.

La Máquina mantuvo la presión y encontró el empate al minuto 80 gracias a Jeremy Márquez, quien volvió a aparecer en el tiempo de compensación para firmar su doblete y darle el triunfo al vigente campeón.

Con este resultado, Cruz Azul sumó sus primeros tres puntos del Apertura 2026 y comenzó con el pie derecho la defensa de su título.